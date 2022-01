Sivertsson jäi käsipallikoondise järelkasvu sooritustega rahule

Eesti käsipallikoondis ja ka koondise järelkasv on sel nädalal ühistes laagrites kõvasti tööd teinud ja tulevikku vaadanud. Noori on peale kasvamas küll, A-koondist ennast ootab aga kevadel tähtis jõuproov.

Käsipallikoondiste nädal algas järelkasvu laagriga, millele veel vana aasta viimastel päevadel eelnes Lätis peetud turniir, kust peamiselt noorem koondisepõlvkond naasis teise kohaga.

"Koos selle Läti turniiriga Riias on olnud väga hea laager, oleme saanud anda noortele võimaluse koondisega koos olla," kinnitas ERR-ile käsipallikoondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Näen, et neil on all hea põhi, millele saame ainult juurde lisada, et nad näeks ka seda, milline on elu koondise juures. Väga head päevad on olnud."

Üks palluritest, kes tegi kaasa nii turniiri kui laagri, oli 18-aastane Põlva nooruk Kermo Saksing, kes Riia turniiri eest ka kiidusõnu teenis. Mida turniir talle tema enda arvates õpetas? "Kindlasti sellist võistkonnatunnetust, mis siin koondises on. Ja teisalt sain ka areneda endast tugevamate mängijate kõrval. Enne mängu see, kuidas me koosolekutel rääkisime, see oli uus, hästi spetsiifilisteks ja detailseks läksime seal koosolekutel," sõnas Saksing.

Laagris tegeleti nii kaitse- kui rünnakutehnika lihvimisega, aga ka mängu ülesehituse ja muude elementidega. Mängijad on peatreeneri sõnul vajadusel kõik koondisekutseks valmis, aga vajavad kõrvale veel ka kogenumate mängijate tuge.

"Kindlasti on trennides olnud väga palju agressiivsust ja intensiivsust," tõdes Viljandi mängujuht Hendrik Koks. "On palju rõhutud kaitsemängule kui ka rünnakul üks-üks mängimistele. Siin ongi rohkem just individuaalne areng just kõige olulisem, mitte meeskonnaga koostöö klapp."

Mõlemad noormehed rõhutavad, et tahaksid kindlasti peagi ka A-koondisse pääseda, kasvõi esialgu laagrite tasandil. A-koondis tuli kokku kohe pärast noorte laagrit, et samuti mõned päevad koos tööd teha.

"Tahame keskenduda neile asjadele, mida peame veel edasi arendama, näiteks kaitsemängu juures on mõned asjad, mille kallal veel töötada. Meil on kolm head päeva koos, kahel õhtul treenime koos HC Tallinnaga, sest hea on treenida vastasega, kes ei tea, mida sa teha kavatsed. Need on head treeningpäevad ja eks siis vaatame, kelle me loosiga vastu saame," rääkis Sivertsson.

MM-i play-off faasi loos toimub 28. jaanuaril.