Eesti pikamaasuusatamise tiim on mullusega võrreldes muutunud rahvusvahelisemaks

Maailma pikamaasuusatajate paremikku koondavas Visma Ski Classics sarjas saab Team Nordic Jobs Worldwide'i pidada veel üsna uueks võistkonnaks. Eelmise hooajaga võrreldes on koosseis muutunud rahvusvahelisemaks. Lisaks eestlastele on kaasatud Rootsi ja Soome suusatajaid.

"Sellel aastal võime siis öelda, et tõesti on rahvusvaheline tiim, mis on pärit Eestist," rääkis ERR-ile võistkonna koordinaator Ergo Kukk. "Tegelikult on meie jaoks väga oluline ikkagi see, et Eesti suusatamine saaks sellest ikkagi indu juurde."

"Me oleme kindlasti vett päris korralikult seganud Eesti suusamaastikul. Kui me suvel kutsusime uusi sportlasi, siis tegelikult eestlaste hulk, kes soovisid meiega liituda, oli minimaalne. Meie juured on murdmaa MK-sarjas ja üleminek sealt nii treeneritel kui sportlastel, see filosoofia, sellega läheb aega. Aga ma tõesti loodan, et lõpuks on Eesti suusamaastikul maratonisari ja MK-sari tegelikult võrdsel tasemel," lisas Kukk.

Käesoleval nädalavahetusel võistleb Team Nordic Jobs Worldwide Itaalias. Visma sarjas toimub kahe päeva jooksul lausa kaks etappi. Meeskonna juht Mart Kevin Põlluste loodab, et tippsarjas suudavad lisaks temale häid kohti välja sõita rootslased Gustav Nordström ja Gabriel Strid. Naiste konkurentsis annavad võistkonnale sügavust rootslanna Sofia Lindberg ja soomlanna Terhi Pollari.

"Võistkonna kõige suurem eesmärk on Tartu Maraton. Ükskõik, mis sõidud seal ülejäänud ümber on. See on ikkagi meie koduvõistlus, tahame seal hästi esineda," kinnitas Põlluste. "Ja loomulikult on Vasaloppet ja Marcialonga ka suured sihid ja mina arvan, et nende inimeste ja tugipersonaliga, kes meil on, suudame oma eesmärgid ellu viia."

Ühtegi täisprofessionaali võistkonnas pole. Lisaks suusatamisele liikmed kas töötavad või õpivad. Nooremate Eesti suusatajate fookus on mullusega võrreldes rohkem Estoloppeti sarjal. Põlluste näol on tegemist Tartu Maratoni mulluse võitjaga. Ehkki tänavu on erinevate kohustuste tõttu treeningkilomeetreid mullusest umbes poole võrra vähem kogunenud, maksab suusatamises ka kogemus. See, et Tartu Maraton taas Visma sarja kuulub, on eestlaste jaoks mõistagi väga hea uudis. Ja rõõmustavad teisedki.

"Kõik inimesed, kõik võistkondade esindajad ja tugipersonal, kellega ma olen rääkinud, on väga rahul. Tartu Maraton on tegelikult väga heas nimekirjas. Trass on ju tegelikult väga huvitav, mänglev. Ta on natuke teistsugusem kui kõik teised sõidud," sõnas Põlluste.

35 võistkonna konkurentsis loodab Team Nordic Jobs Worldwide hooaja kokkuvõttes jõuda esikümnesse.