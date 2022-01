Lindvik sai viimaks esimese etapivõidu, eestlased teise vooru ei pääsenud

Maltsev teenis põhivõistluse avavoorus 122-meetrise hüppe eest 107,9 punkti ja sai 40. koha, Aigrole andis 123-meetrine hüpe 106,2 punkti. Viimastena pääsesid 30 parema sekka 116,8 punkti teeninud Pius Paschke ja Dawid Kubacki.

Esimesel Nelja hüppemäe turneele järgnenud MK-etapil teenis esikoha Marius Lindvik, kes hüppas 133,5 ja 139 meetrit ning kogus 291,7 punkti. Teine oli tema koondisekaaslane Halvor Egner Granerud (133,5 ja 135 meetrit; 287,7 punkti), kes edestas kahe silmaga kohalikku meest Jan Hörli.

Karjääri neljanda MK-etapi võidu teeninud Lindvik oli enne laupäeva sel hooajal olnud kolmel korral teine ja kahel korral kolmas. MK-sarja üldliidrina jätkab jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes on kogunud 891 punkti. Teine on Karl Geiger (817), Granerudil on 693 ja Lindvikil 643 silma.