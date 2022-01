Noorte suusasarja teisel etapil selgusid võitjad klassikasprindis

"Täname Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust eesotsas Kalju Kertsmikuga hea korralduse eest. Ehkki sprindirada oli noortele üsna raske, on taas hea meel tõdeda, et huvi noortesarjas osalemise vastu on jätkuvalt kõrge: kokku oli stardinimekirjas ligi 400 noort poissi ja tüdrukut. Ootame juba järgmist etappi Otepääl veebruari alguses," ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Noorte suusasarja teise etapi tulemused vanuseklasside lõikes:

N11

1. Annegrete Kumm (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Kendra Varikov (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

3. Ann-Marii Mets (Kagu Biathlon)

M11

1. Eerik Vahtra (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Andorres Veerpalu (Kagu Biathlon)

3. Arto Kaljumäe (Spordiklubi CFC)

N12

1. Berit Alliksaar (Sakala Suusaklubi)

2. Anette Kivimägi (Alutaguse Suusaklubi)

3. Mirell Kuningas (Alutaguse Suusaklubi)

M12

1. Andrias Rääst (Alutaguse Suusaklubi)

2. Marten Nurgamaa (Alutaguse Suusaklubi)

3. Jako Harlis Kala (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

N13

1. Anett Liisa Parts (Tamsalu AO Suuskalubi/TVSK)

2. Anette Ahu (Alutaguse Suusaklubi)

3. Mirta Rajas (Alutaguse Suusaklubi)

M13

1. Stefan Kivil (Emajõe Suusaklubi)

2. Artur Hallik (Tamsalu AO Suuskalubi/TVSK)

3. Otto Karl Klampe (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

N14

1. Nora-Loreen Ossip (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

2. Meribel Kumm (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

3. Kristel Kubbi (Nõmme Spordiklubi)

M14

1. Dominik Lopuhhin (Nõmme Spordiklubi)

2. Ralf Mae (Karupesa Team)

3. Teet Järvoja (Suusaklubi "Jõulu")

N16

1. Gerda Kivil (Emajõe Suusaklubi)

2. Hedvig Altmäe (KF Suusaklubi/Rakvere SPK)

3. Herta Rajas (Alutaguse Suusaklubi)

M16

1. Toni Andree Saarepuu

2. Gregor Narusk (Spordiühing Võru Biathlon)

3. Mathias Pruus (Nõmme Spordiklubi)

N18

1. Andra Aavik (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)

2. Emma Roberta Rajando (Nõmme Spordiklubi)

3. Maria-Liisa Mark (Karupesa Team)

M18

1. Mehis Udam (RR Suusaklubi)

2. Lars Piirmann (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

3. Ralf Kivil (Emajõe Suusaklubi)

N20

1. Laura Lään (RR Suusaklubi)

2. Lisbeth Liiv (Nõmme Spordiklubi)

3. Eliisabet Kool (Spordiklubi CFC)

M20

1. Anders Veerpalu (Suusaklubi "Jõulu")

2. Frode Hallik (Tamsalu AO Suuskalubi/TVSK)

3. Aron Ott (RR Suusaklubi)

N23

1. Aveli Uustalu (Alutaguse Suusaklubi)

2. Teiloora Ojaste (Karupesa Team)

3. Teesi Tuul (Eesti Spordiselts Põhjakotkas)

M23

1. Karl Sebastian Dremljuga (Võru Suusaklubi)

2. Simo Teearu (Suusaklubi "Jõulu")

3. Albert Unn (Karupesa Team)