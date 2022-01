Ermits: laskmine on läinud paremaks, aga võistlustel pole seda kätte saanud

Ermits ja Lehtla pidid kaheksa tiiru peale kokku käima neljal trahviringil ja kokkuvõttes kaotati etapivõidu saanud Venemaa duole Anton Babikov - Kristina Reztsova nelja minuti ja 37 sekundiga.

"Paraku ei õnnestunud selles formaadis üldse märke maha saada," tõdes Ermits pärast finišit ERR-ile. "Laskmise kallal saab üht-teist teha, treeningud on näidanud, et laskmine on tegelikult läinud taseme võrra paremaks, aga võistlustel pole seda üldse kätte saanud."

"Nüüd proovime treeneritega midagi leida, et saaks võistlustel ka selle kätte saada, mis minus olemas on. Sõidukiirus läheb ka loodetavasti paremaks," sõnas Ermits.