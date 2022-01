Kalevi ja Pärnu mäng lükkub edasi

Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm otsustas, et laupäevale, 8. jaanuarile planeeritud Eesti-Läti liiga kohtumine Tallinna Kalev – Pärnu Sadam tuleb koroonaviiruse leviku tõkestamiseks edasi lükata.

Kalevi korvpallurite positiivsete PCR testide tõttu on suurenenud koroonaviiruse leviku oht meeskonnas. Edasi lükkus ka 6. jaanuaril toimuma pidanud mäng Pärnu Sadam – Tallinna Kalev.

Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm on seisukohal, et koroonaviiruse levimist Paf Eesti – Läti korvpalliliigas osalevates Eesti meeskondades on mõistlik ennetada. Kokkuleppel mõlema meeskonnaga leitakse nende omavahelistele mängudele uued toimumisajad.

Nelja Läti meeskonna isolatsioonis viibimise tõttu on varem edasi lükkunud veel kuus liigamängu, nende seas 9. jaanuari kohtumine Valmiera Glass Via – Avis Utilitas Rapla.

Samaks päevaks leppisid BC Kalev/Cramo ja Rapla meeskond kokku pidada omavaheline mäng, mis oli võistluskavas 10. veebruaril. Mäng algab Tallinnas Kalevi spordihallis kell 17.00.