Kalju uus peatreener Cardoso: rasked mängud ootavad ees iga vastasega

Esimesed treeningud on toimunud ja uus juhendaja hooga tööd alustanud. Eesti liiga on talle esialgu võõras, kuid mängijate taseme ja infrastruktuuriga on Eddie Cardoso rahul. Enne liiga algust märtsis tuleb aga palju tööd ära teha.

"Olen üsna rahul sellega, et hooaeg algab kahe kuu pärast. Mulle see sobib, et saan mängijatega palju tööd ära teha ja nemad saavad samas minuga paremini tuttavaks," lausus Cardoso ERR-ile. "Meeskond saab nende kahe kuu jooksul kokku kasvada. Nii et teeme kõik, et olla esimeses mängus kohe väljakutseks valmis."

Kalju spordidirektor Argo Arbeiter rõhutas treeneri uut käekirja. "Kogu see korraldus on väga professionaalne, esimene märksõna on esimestes treeningutes olnud intensiivsus, mis on tõusnud võrreldes varasemaga väga kõrgele tasemele," lausus ta.

Nädala jooksul on klubiga liitunud kolm Eesti mängijat: Trevor Elhi, Henri Järvelaid, Nikita Komissarov. Aga turul vaadatakse veel ringi. "See suund mis me võtsime - et ei tekiks igasuguseid KTM-jamasid -, suudame ära lahendada ilusasti. Kindlasti välismängijate osas on tulemas lisa, "lausus Arbeiter.

Täiendatud on ka treenerite tiimi, lisaks Kaido Koppelile toodi treeneriks Alger Džumadil, kes hakkab ka duublit vedama. "Selline pakkumine ei tule iga päev, see pani väga palju perspektiive paika ehk siis mängida on vahva ja tore, aga sellest ära ei ela. Siin on selline keskkond, kus saab areneda ja ma arvan, see võib olla väga väga hea hüppelaud tuleviku plaanis," ütles Džumadil.

Muudatusi on palju - eesmärk aga ikka üks: meistritiitel. "Me kõik töötame trofeede nimel, selle nimel, et tipus olla," lausus Cardoso. "Sellepärast sporti tehaksegi, eriti jalgpallis. Tean, et meil ei tule siin heidelda ainult nelja meeskonnaga. Siin on tiime veelgi ja olen kindel, et rasked mängud ootavad ees igal staadionil iga vastasega. Midagi kerget meid ees ei oota."

Eesti liigahooaeg alustab 1. märtsil.