Jamie Vardy jääb kuni paariks kuuks eemale

34-aastasel Vardyl olid probleemid juba eelmisel kuul, mistõttu ei saanud ta pärast jõule osaleda kohtumises Manchester Cityga. Sellegipoolest tegi ta eelmisel nädalal Liverpooli vastu 90 minutit kaasa.

Leicesteri peatreeneri Brendan Rodgersi sõnul ei vaja mängija operatsiooni, aga trauma oli algul kardetust tõsisem. "Jamie on nädalaid väljas. See on kahetsusväärne, kuid arvame, et kuni kaheksaks nädalaks," kommenteeris peatreener ajakirjanikele.

"Tegemist on reielihase ülemise osaga ja Jamie't on tagasi oodata märtsis. Ta ei vaja lõikust, aga see on kogu asja juures ainus hea uudis."

Vardy on löönud sel hooajal Inglismaa kõrgliigas üheksa väravat ning vastavas arvestuses jäävad ettepoole vaid Liverpooli mehed Mohamed Salah (16) ja Diogo Jota (10). Liigatabelis asub Leicester kümnendal positsioonil.