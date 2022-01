Kertu Laak karjääri jätkamisest: enne tuleb elulisemad asjad läbi mõelda

Kertu Laak, võrkpallinaiskonna ühe liidrina - kuidas võtad vastu sõnumi, et saab kodusel EM-finaalturniiril mängida? Mida see tähendab?

See on kogu Eesti võrkpallile ja tegelikult Eesti naiste spordile väga oluline. Mul on väga hea meel, et nii võrkpalliliit kui ka tegelikult terve Eesti spordikogukond on panustanud naiste võrkpalli. See teeb väga head meelt ja ma arvan, et kõik on hästi motiveeritud.

Viimati ei õnnestunud valikturniirilt läbi murda. Kui palju see EM-finaalturniiri tase on selline, et meie naiskond selle välja kannatab ka aastal 2023?

Seda ei tea kunagi. Eks naiskonna tasemed kõiguvad aastast-aastasse väga palju. Kes lõpetab, kes tuleb uuesti peale. Viimane kord oli väga napp, et me sinna ei jõudnud. Aga ma arvan, et koduseinad aitavad kaasa. Kindlasti ei minda sinna kaotama.

Kas meil on järelkasvu, kes 2023. aastal naiskonda tugevdavad?

Ma julgen loota küll. Arvestades, et kohalik liiga on juba kaheksa võistkonnaga ja noori tuleb hästi palju meistriliigasse mängima. See aitab kõvasti kaasa ja nüüd suvel kaasab koondis ka palju nooremaid mängijaid. Teeme grupi natuke suuremaks, et kõik saaks väärtuslikku kogemust.

Mis seisus on su enda karjäär? Kas oled jätkuvalt klubita või mis on perspektiiv?

Hetkel olen klubita jah. Ise ka mõtlen igapäevaselt, mis saab ja kuidas. Aga võtan selles mõttes rahulikult, et suvel olulist valikturniiri ees ei ole. Selles mõttes on pinget natuke vähem, aga et 2023. aastal tuleb finaalturniir koju kätte, annab kindlasti lisamotivatsiooni, et ree peale tagasi saada. Eks praegu pean endaga natuke rohkem vaeva nägema ja mõned asjad selgeks tegema. Aga arvan, et pikemas perspektiivis... vaatame, mis saab.

Mängupraktikat mõnes Eesti klubis vahele.

Ma ei tea, millal transfer'i aken kinni läheb. Võistkonnad on suht komplekteeritud, aga vaatame, mis tulevik toob.

Kui sa veel natuke sellest Saksamaa kogemusest räägid? Ma sain aru, et see oli suuresti sinu valik ja mitte klubi sund, et pead ilmtingimata lahkuma. Sportlasena nägid, et pead tegema teatud pausi ja iseendas selgusele jõudma. Kuidas seda poolt kommenteerid? Mida otsid?

See on hea küsimus. Kui ma teaks, mida otsin, siis oleks asi võib-olla leitud. Eks see on keeruline teema. Puhkemoment võib-olla kulub ära. Just vaimse poole pealt. Oli seda võrkpalli natuke palju, samas eks kõigil on sama olukord. Miks minul siis üle viskas? Otsus tuli ikkagi klubi poolt, et minu teenetest loobuda, aga minu jaoks heal hetkel. Sain õigel ajal pausi teha.

Soov võrkpalli edasi mängida ju on.

Ma arvan küll, aga enne tuleb sellised elulisemad asjad läbi mõelda. Natuke teha peas korrastustööd. Armastus võrkpalli vastu on kindlasti alles.