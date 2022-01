Tuuli Tominga hajameelne päev: ununesid kleepsud ja sokid

Võistlejaid segasid Oberhofile tüüpilisel keerulised ilmaolud: oli tuult ja lumesadu. Aga lisaks tegi Tominga päeva keerulisemaks mitu äpardust.

"Unustad ära Eestis olles, et siin on sellised asjad nagu jalanumbrid. Ja peasponsori kleeps, mis käib relvale," kirjeldas ta ERR-ile. ootamatut sahmimist stardialas. "Unustasin need panna ja samamoodi hommikul suusasokid kaasa võtta. Mul olid jalas Rene [Zahkna - ERR] sokid."

Tunnet rajal pidas Tomingas üsna kehvaks. "Eks ilm ka soosib seda. Pigem tiksud ühe käigu peal ja kui on vaja juurde panna, siis seda juurdeandmiskäiku kahjuks veel ei ole."

Regina Oja tegi tiirudes kolm möödalasku ja pidi leppima 64. kohaga. "Sõidu pool oli kolme trahviga nii nagu ta oli. Lamades ma seda viga tean ja püsti ma seda ühe lasu viga tean. Teist lasku... ma vaatasin kolm korda - see lihtsalt ei saanud mööda minna!

"Tuult ega midagi ei olnud," lausus ta. "Kas ei võtnud piisavalt tõsiselt, et tuult ei ole ja märgid peaks langema? Kaks oli liiga palju. Üks pluss ühega oleks võib-olla midagi teha andnud."

Võidunaine Olsbu Röiseland jäi mõistagi rahule. "Oli keeruline ilm, puhus ja sadas lund. Aga üritasin lihtsalt anda endast parima ja tegin lasketiirus ühe vea. Aga ma arvan, et Oberhofis on see okei. Tulemus on hea."

Olsbu Röiseland plaanib nüüd teha Oberhofis kaasa ka järgmised stardid, samuti võistelda järgmisel nädalal Ruhpoldingis. Viimasele olümpiaeelsele MK-etapile Antholzi / Anterselvasse ta aga ei lähe.

"Teen siin kõik sõidud kaasa ja lähen ka Ruhpoldingisse. Ma arvan, et Antholzi ma ei lähe. See on pisut kurb, sest see on mu lemmik võistluspaik, aga pean valmistuma olümpiaks," lausus norralanna.