Muudatus Eesti-Läti liigas: Kalev/Cramo mängib pühapäeval Raplaga

Neli Läti meeskonda viibivad koroonaviiruse leviku tõttu isolatsioonis ja nende osavõtul toimuma pidanud mängud on edasi lükatud. Nende seas on ka 9. jaanuaril kavandatud kohtumine Valmiera Glass Via ja Avis Utilitas Rapla vahel.

Samuti lükkus koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi BC Kalev/Cramo 8. jaanuari mäng VTB Ühisliigas Poola kõrgliiga klubiga Zielona Gora, põhjuseks positiivsed koroonaproovid Poola meeskonnas.

Selleks, et kasutada tekkinud võistluspausi, leppisid BC Kalev/Cramo ja Avis Utilitas Rapla kokku tuua omavaheline mäng kuu aega varasemaks. Meeskondade 9. jaanuari kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 17.00.

Seoses koroonaviiruse leviku ohuga Tallinna Kalevi meeskonnas lükkus nende palvel edasi 6. jaanuari mäng Pärnu Sadamaga.

Edasi on lükatud järgmised mängud:

4. jaanuar: BK Ventspils – Valmiera Glass Via

5. jaanuar: BK Ogre – Rakvere Tarvas

6. jaanuari: Pärnu Sadam – Tallinna Kalev

8. jaanuar: Tartu Ülikool Maks & Moorits – BK Ventspils

8. jaanuar: Rakvere Tarvas – BK Liepaja

9. jaanuar: Valmiera Glass Via – Avis Utilitas Rapla

12. jaanuar: BK Ogre – BK Liepaja.

Kokkuleppel klubidega leitakse edasi lükatud mängude jaoks uued toimumisajad.