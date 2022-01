Rene Zahkna tegi MK-sarjas karjääri parima sõidu

Zahkna varasem parim tulemus pärines 2019. aastast, kui ta saavutas Salt Lake City MK-etapil meeste 12,5 kilomeetri jälitussõidus 29. koha.

"Tulemus on loomulikult suurepärane. Sõit tegelikult midagi erilist ei olnud, aga minul läks kõik plaanipäraselt. Tiirus oli mõnus tuul ja teadsin täpselt, mida teha. Kõik klappis. Sõiduaeg siiski kripeldab, et ei suuda endast kõike välja pigistada, et finišis maha kukkuda. Aga üllatav tulemus, ma ei osanud seda oodata," rääkis Zahkna.

Karjääri parima sõidu tegi ka Kristo Siimer, kes lõpetas võistluse 57. kohal (2; 2.25,6). Nii Zahkna kui Siimer kvalifitseerusid pühapäevasele jälitussõidule. Kalev Ermits sai 65. koha (4; 2.41,5).

Sprindisõidu võitis venelane Aleksander Loginov (1; 27.00,8), kellele järgnesid MK-sarja üldliider Emilien Jacquelin (2; +6,5) ja norralane Sturla Holm Lägreid (1; +15,1). Esiviisikusse mahtusid veel sakslased Johannes Kühn (2; +18,6) ja Roman Rees (1; +20,2).

Eesti meeste reedesed tulemused suurendasid ka olümpialootusi. Reedese võistluse eel oli Eesti koondis viimast olümpiakohta hoidvast Jaapanist 170 punkti kaugusel, kuid Oberhofi sprindisõidu järel vähenes Eesti ja Jaapani vahe 32-le punktile.

Reedel on kavas ka naiste 7,5 kilomeetri sprindisõit. Ülekanne algab ETV 2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00 ning võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.