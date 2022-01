Vali Premium liiga aasta ilusaim värav

Tänavu saab hooaja ilusaimat väravat valida kümne kandidaadi seast – Soccernet.ee lugejate poolt kuu parimateks valitud kaheksa tabamuse kõrval saab oma hääle anda ka äärekaitsjate Martin Alliku ja Joseph Saliste väravatele.

Aasta värava kandidaate on võimalik vaadata siin.

Premium liiga 2021. aasta ilusaima värava kandidaadid on:

A – Carson Buschman-Dormond (Viljandi JK Tulevik) vs FC Kuressaare

B – Virgo Vallik (Pärnu JK Vaprus) vs Nõmme Kalju FC

C – Martin Allik (Viljandi JK Tulevik) vs Tallinna FCI Levadia

D – Nikita Andrejev (Tallinna JK Legion) vs JK Narva Trans

E – Pavel Marin (Nõmme Kalju FC) vs Viljandi JK Tulevik

F – Aleksandr Kulinitš (Nõmme Kalju FC) vs Viljandi JK Tulevik

G – Joseph Saliste (Paide Linnameeskond) vs Tartu JK Tammeka

H – Märten Kuusk (Tallinna FC Flora) vs Viljandi Tulevik

I – Otto-Robert Lipp (FC Kuressaare) vs Tallinna Flora

J – Dušan Bakic (Tallinna JK Legion) vs Tallinna FCI Levadia

Premium liiga ilusaimat väravat on valitud alates 2013. aastast ning senised üldvõitjad on Kristjan Tiirik (Tammeka), Rauno Tutk (Tammeka), Raido Roman (Tulevik), Dmitri Kruglov (Infonet), Viktor Plotnikov (Trans), Tõnis Vihmoja (Vaprus), Henri Järvelaid (Flora) ja Sander Laht (Kuressaare).