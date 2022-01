NHL: Võimsas hoos Pittsburgh võttis kümnenda järjestikuse võidu

Pittsburghi eest viskasid kaks väravat Bryan Rust ja Jake Guentzel, ühe tabamuse said kirja Evan Rodrigues ja Brian Boyle. Philadelphia eest olid resultatiivsed Cam Atkinson ja Oskar Lindblom.

Võiduga tõusis Pittsburgh idakonverentsis seitsmendale kohale, Philadelphia on 11. kohal.

Läänekonverentsi liider Vegas Golden Knights alistas koduväljakul 5:1 tulemusega New York Rangersi. Vegase eest viskas kaks väravat Jonathan Marchessault, ühe tabamuse said kirja Mark Stone, Mattias Janmark ja Brett Howden. New Yorki auvärava viskas Chris Kreider.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Lightning teenis koduväljakul 4:1 võidu Calgary Flamesi üle. Tampa Bay eest skoorisid Corey Perry, Brayden Point, Ondrej Palat ja Alex Killorn.

Tampa Bay jätkab idakonverentsi liidrina, Calgary on läänekonverentsis seitsmendal kohal.

Tulemused:

Boston Bruins - Minnesota Wild 2:3

Buffalo Sabres - San Jose Sharks 2:3

Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 4:1

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 3:1

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:6

Dallas Stars - Florida Panthers 6:5

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 7:1

Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 6:4

Vegas Golden Knights - New York Rangers 5:1

Los Angeles Kings - Nashville Predators 2:4