Chris Pauli kolmikduubel tõi Sunsile võidu

Sunsi eest tegi suurepärase mängu vanameister Chris Paul, kes sai kirja kolmikduubli. Paul viskas 14 punkti, haaras 13 lauapalli ja andis 10 korvisöötu. Sunsi resultatiivseim oli Cameron Johnson 24 punktiga, Devin Bookeri arvele jäi 11 punkti ja 10 lauapalli.

Kaotajate poolel tõi Marcus Morris Sr. 26 punkti ja haaras kaheksa lauapalli. Võiduga tõusis Suns (30-8) läänekonverentsis esimesele kohale, Clippers (19-20) hoiab kaheksandat kohta.

Chris Paul (@CP3) snatches a career-high 13 rebounds on his way to a triple-double and a win for the @Suns! pic.twitter.com/zeKQGA0QrA