Eesti laskesuusatajad asuvad Oberhofis jahtima olümpiapääsmeid

Eesti meeste jaoks on Oberhofi etapi eesmärgiks saada juurde olümpiakohti. Kalevi Ermitsa sõnul see lisapingeid hetkel ei tekita.

"Ma ei usu, et meil nüüd mingi eriline pinge peal on. Igasse starti olen läinud samamoodi endast maksimumi andma ja sõitma nii kõvasti kui võimalik. Arvan, et võistlusperiood on olnud pikk ja see on meie taset näidanud," rääkis Kalev Ermits.

"Aasta esimene etapp on natukene teistsugune. Kaks nädalat on pausi olnud ja eks see tekitab sellise hooajaeelse tunde, väike teadmatus on, aga erilisem otseselt ei ole," ütles Regina Oja.

Oja sõnul on tema eesmärk Oberhofis sõita aasta esimesele punktikohale. "Ma ei taha endale lisastressi tekitada, aga loomulikult on see midagi, mida ma ootan ja mis tulema peaks," tõdes Oja.

Reedel on Oberhofi etapil kavas meeste 10 kilomeetri sprindisõit ja naiste 7,5 kilomeetri sprindisõit. Võistlusi on võimalik jälgida ETV 2 vahendusel, ülekanne meeste sõidust algab kell 12.15 ja naiste sõidust kell 15.00. Ülekandeid kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.