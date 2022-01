VAATA OTSE | Laskesuusatamise MK-sari jätkub Oberhofis

Laskesuusatamise MK-sarja uus aasta algab traditsioonilise nädalavahetusega Saksamaal Oberhofis. Reedel on kavas meeste 10 km sprindisõit ja naiste 7,5 km sprindisõit. Võistlusi on võimalik jälgida ETV 2 vahendusel, ülekanne meeste sõidust algab kell 12.15 ja naiste sõidust kell 15.00. Ülekandeid kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin, kohapealt vahendab muljeid Tarmo Tiisler.

Kolm nädalat tagasi toimunud Le Grand Bornandi MK-etapil võttis Emilien Jacquelin 15 km ühisstardi võiduga kaasmaalaselt Quentin Fillon Maillet' MK-sarja liidrikoha.

Naiste seas tegi Le Grand Bornandis suurepärase nädalavahetuse rootslanna Elvira Öberg, kes võitis nii 10 km jälitussõidu kui ka 12,5 km ühisstardi sõidu. Samuti sai rootslanna 7,5 km sprindisõidus kolmanda koha.

Vaatamata Öbergi võidukale nädalavahetusele hoiab MK-sarja üldarvestuses esikohta norralanna Marte Olsbu Röiseland, kes võitis Le Grand Bornandi sprindisõidu.

Oberhofi etapp on tuntud ebameeldivate ilmaolude poolest ning kolmapäevase treeningu järel tõdes Tuuli Tomingas, et halb ilm on laskesuusatajaid ka seekord kimbutanud.

"Ma arvan, et isegi hullem, kui kõrvalt vaadates," kirjeldas Tomingas tingimusi. "Kui siia staadionile vastutuult sõita, siis märga ja rasket lund tuiskab näkku ja ei ole üldse meeldiv olla. Pidi enda näo igatepidi sisse pakkima, et nägu väga ära pekstud ei saaks."

