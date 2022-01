Pärnu Sadama ja Tallinna Kalevi mäng lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

Otsuse eesmärk on peatada koroonaviiruse levik Paf Eesti-Läti korvpalliliiga võistkondades. Lühikese aja jooksul on juba neli Läti meeskonda jäänud isolatsiooni ja nende osavõtul toimuma pidanud mängud edasi lükatud.

Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm on seisukohal, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Eesti klubide seas on kõigi osapoolte huvides mõistlik kasutada ennetavaid meetmeid.

Teateid suurenenud koroonaviiruse leviku mõju kohta on tulnud mitmelt poolt. Peatatud on Soome meistriliiga mängud ning edasi on lükatud Euroliiga ja mitme Euroopa riigi meistriliiga mänge.

Kogu Tallinna Kalevi meeskond suunati kohustuslikus korras tegema PCR teste, mille tulemuste põhjal otsustatakse selle meeskonna järgmiste mängude toimumine.