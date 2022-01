Noor Eesti väravavaht pääses Serie A mängus pingile

Verona klubi on tabanud koroonakriis: neljapäeval teatati kodulehel, et positiivse koroonaproovi on andnud kümme mängijat ja kolm taustajõudu, nende seas teine väravavaht Alessandro Berardi ja klubi kolmas puurivaht Lorenzo Montipo.

Nii alustas neljapäevast liigamängu Verona postide vahel esikinnas Ivor Pandur ja kahel korral Eesti U-17 koondist esindanud Kivila pääses varumehena pingile.

2020. aasta sügisel Tartu Welcost Veronasse kolinud Kivila on käesoleval hooajal Hellase U-19 tiimi eest kaasa löönud kümnes Primavera kohtumises.