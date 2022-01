Käsipallikoondise põhikoosseis võttis noortelt teatepulga üle

Neljapäeva hommikul lõppes Tallinnas meeste käsipallikoondise lähimale järelkasvule korraldatud laager. Pärastlõunal koguneb rahvusmeeskonna põhikoosseis, et alustada valmistumist märtsis toimuvateks MM-valikmängudeks. Nelja päeva jooksul on koondisel plaanis kuus treeningut.

Enne kui Kalevi spordihall saab koduks 16 mängijale, kes MM-ile pürgimist jätkavad, olid pealinnas koos treenerite valitud noored talendid. 19 pallurit vanusevahemikus 15–21 harjutasid Thomas Sivertssoni ja Martin Noodla näpunäidete järgi neli päeva ning peatreeneri hinnangul olid need ülimalt kasulikud.

"Üldises plaanis võin öelda, et mängijate tehniline tase on väga kõrge, noorte teadmised käsipallist head ja nad olid kiired õppijad. Kui eile õhtul omavahel mängisime, oli inspireeriv näha, kui kiirelt paari päevaga õpitu oli omaks võetud," tunnustas Sivertsson Eesti käsipalli uut põlvkonda.

"Väga tähtsa osana tegelesime ka füüsilise ettevalmistusega. Mitte niivõrd treeningul, kui rääkisime sellest, kuidas näiteks Skandinaavias teevad noored kolm korda nädalas jõutrenni ja hooajapausil veelgi enam. See oli paljudele revolutsiooniline info, aga kõik mõistsid, et füüsiline areng on rahvusvahelisele tasemele jõudmiseks oluline," sõnas Sivertsson.

Põhikoondise laagriks Eesti täiskoosseisu kokku ei saanud. Vigastustega jäävad eemale Rasmus Ots ja Ott Varik ning isiklikel põhjustel Jürgen Rooba. Mait Patraili ja Dener Jaanimaa puudumine oli pikemalt ette teada. Esmakordse koondisekutse teenis SK Tapa vasakäär Rail Ageni, noortelaagrist lülituvad "vanade" seltskonda David Mamporia, Mihkel Lõpp ja Oliver Ruut.

"Lisaks koondisetrennidele teeme kahel õhtul ühised harjutuskorrad HC Tallinnaga. See on tähtis, sest nii saame treeningutel läbiproovitut mängulises olukorras katsetada. Näiteks ei tea me siis, kuidas vastase kaitse käitub, samas kui omavahelises trennis tunneme kõiki liikumisi," selgitas Sivertsson.

Eesti läbis novembris edukalt 2023. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja esimese etapi. Soomes toimunud miniturniiril jäädi küll korraldajamaale alla, ent alistati Suurbritannia ja Gruusia ning edeneti järgmisse faasi. Vastane märtsikuiseks play-off-iks loositakse Eestile 28. jaanuaril EM-finaalturniiri poolfinaalide päeval.

"Vastane tuleb igal juhul Euroopast, nii et väga suuri üllatusi pole oodata. Meil on aga haruharva võimalust selliseks laagriks, kus saame keskenduda oma tegemistele ja ei pea järgmisele vastasele mõtlema. Meie laevas on veel mõningaid auke, mis tuleb kinni toppida," tunnistas Sivertsson näitlikult.

"Soomes toimis meie rünnak suurepäraselt, nüüd uurime, kas saame seda veelgi parandada. Kaitses oli meil valikturniiril aga probleeme ja siin tuleb kõvasti tööd teha. Keskendume kindlasti ka seitsmekesi kuue vastu olukordadele, sest näen selles võimalust, kuidas väikeriigid võiksid suuremaid hammustada," maalis peatreener kiirpildi laagriplaanist.

Eesti meeste rahvuskoondis Tallinna laagris: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Karl Toom (HSC 2000 Coburg), Karl Roosna (1. VfL Potsdam), Alfred Timmo (Fjellhammer IL), Markus Viitkar (Karjaa BK-46), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Henri Sillaste, Henri Hiiend, Andris Celminš, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Armis Priskus, Kaspar Lees (mõl HC Tallinn), Rail Ageni (SK Tapa), David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Mihkel Lõpp ja Oliver Ruut (mõl Viljandi HC). Peatreener Thomas Sivertsson, treener Martin Noodla, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp.