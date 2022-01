Esiliigas säranud Eesti noortekoondislane siirdub NCAA-sse

Audentese Spordiklubist sirgunud Adler mängib tänavusel hooajal Eesti naiste esiliigas G4S Noorteliiga võistkonnas ning on seal viie kohtumisega kogunud keskmiselt 20,5 minutit, 10,6 punkti, 14 lauapalli (neist 6,8 ründelauast), 1,2 korvisöötu, 1,2 vaheltlõiget ja 3 blokki mängus, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Rhode Islandi ülikooli korvpallinaiskond mängib kodumatše 7657 pealtvaatajat mahutavas Ryan Centeris ning senise ajaloo jooksul on NCAA finaalturniirile jõutud vaid korra, 1996. aastal.

Rhode Islandi naiskonna tänavuse hooaja koosseis on väga rahvusvaheline, kui 14-st neiust koguni üheksa on väljastpoolt Ameerikat, neist kaheksa Euroopast. Kõige suurem, viis, on prantslannade osakaal ning lisaks on nimekirjas üks neiu Lätist, Portugalist, Iisraelist ja Kanadast.