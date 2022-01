Talendikas Eesti rattur sõlmis lepingu kontinentaaltiimiga

Šveitsis asuva Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) treeningkeskus on pakkunud noortele talentidele võimalust kõrgetasemeliselt treenida juba aastaid. Alates 2019. aastast registreeriti end naiste UCI klubide nimekirja, et pakkuda tulevikulootustel võimalust osaleda ja kogemusi hankida tippseltskonnas. Juba esimese aasta järel sõlmis tiimist viis andekat noort ratturit lepingu Euroopa profiklubidega, mis näitas, et taoline ettevõtmine on vajalik ja tulemuslik.

18-aastane Tasane sõidab Šveitsi veebruari alguses. "Meil on Šveitsis oma treener ja mehhaanik. Võistleme valdavalt Šveitsi ja Prantsusmaa sõitudel, mis on pigem mägised. Koju tagasi tulen oktoobris. Vahepeal võib-olla kergematel nädalatel samuti," kirjeldas Tasane, mis teda ees ootab. "See on imeline samm redelil, millelt aina kõrgemale edasi pürgida. Ootan põnevusega uut hooaega."

Lisaks maanteeratturitele treenivad UCI treeningkeskuses maastiku-, BMX- ja trekiratturid. Eestlastest on Šveitsis tippu poole püüelnud veel näiteks maastikurattur Maaris Meier, trekirattur Daniel Novikov ja kaks hooaega tagasi ka Kätlin Kukk.