VIDEO | Dallas tõmbas Nowitzki särgi lae alla

Nüüdseks 43-aastane sakslane veetis kõik oma sportlaskarjääri 21 hooaega Dallases, kellega tuli 2011. aastal NBA meistriks. Nowitzki käis Mavericksi eest väljakul 1522 põhihooaja mängus, visates keskmiselt 20,7 punkti ja noppides 7,5 lauapalli. 2007. aastal nimetati ta liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks, tähtede mängul osales ta 14 korral ja kokku visatud 31 560 punkti asetavad ta kõigi aegade resultatiivsustabelis kuuendale kohale.

"Tahan, et kõik näeksid sinu suurust igavesti," sõnas Mavericksi omanik Mark Cuban kolmapäevasel tseremoonial. "Väljakul on sinu nimi ja kuigi sa seda ei tahtnud, on väljakul ka sinu siluett. Et kõik tulevased Mavericksi fännid ja mängijad sinu suurust teaksid, tõmbame sinu särgi lae alla, aga see pole veel kõik, sest andsin lubaduse ja pean seda," ütles Cuban ning tõmbas lina pealt varsti American Airlines Centeri ees seisma hakkava Nowitzki kuju mudelilt.

Saksa korvpallitäht pidas 20-minutilise kõne, milles tänas oma endisi treenereid Don Nelsonit, Avery Johnsonit ja Rick Carlisle'i, tiimikaaslaseid, perekonda ja ka kauaaegset mentorit Holger Geschwindnerit.