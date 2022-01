Seitsmekuulise pausi järel taas mängida saanud Irving aitas Netsi võidule

Irving, kes käis viimati väljakul suve alguses toimunud play-off seerias hilisema meistri Milwaukee Bucksi vastu, ei või Brooklyni kodumängudes kaasa teha, sest on vaktsineerimata. Hooaja alguses ei kuulunud Irving Netsi plaanidesse, sest tiim ei soovinud endi ridadesse poole kohaga mängijaid, kuid NBA-d laastav koroonapuhang on nüüd pannud Brooklyni ümber mõtlema.

Oma hooajadebüüdil kogus Irving kolmapäeval Pacersi vastu 32 minutiga 22 punkti, neli resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja sama palju vaheltlõikeid. 29-aastane mängujuht kandis suurt rolli viimasel veerandajal, mille Nets võitis 35:20.

"Mul on olnud palju debüüte, aga sellega pole ükski võrdne olnud," sõnas Irving. "See oli suurepärane. Ma ei tahtnud seda enesestmõistetavalt võtta, minu viimasest mängust on möödas mitmeid kuid."

50 nädalat pärast seda, kui James Harden Netsiga liitus, oli Brooklyni suur kolmik (Irving - Harden - Kevin Durant) enne kolmapäevast avavilet ühiselt väljakul viibinud vaid 202 minutit. "Oli suurepärane teda taas väljakul näha," sõnas 39 punkti visanud Durant. "Olen riietusruumis tema energiast puudust tundnud. Tema mäng on nii ilus: see teeb kõigi teiste jaoks asjad palju lihtsamaks."

Dallas Mavericks oli koduväljakul tugeva viimase veerandaja toel 99:82 üle Golden State Warriorsist. Luka Doncic viskas 26 punkti, jagas kaheksa korvisöötu ning noppis seitse lauapalli, samal ajal oli Stephen Curry hädas: tema 24 viskest läbisid korvirõnga vaid viis.

Teised tulemused:

Charlotte - Detroit 140:111

Orlando - Philadelphia 106:116

Washington - Houston 111:114

Boston - San Antonio 97:99

Milwaukee - Toronto 111:117

Minnesota - Oklahoma City 98:90

Denver - Utah 109:115

Portland - Miami 109:115

Sacramento - Atlanta 102:108