Tomingas oludest Oberhofis: isegi hullemad, kui kõrvalt vaadates

"Ma arvan, et isegi hullem, kui kõrvalt vaadates," kirjeldas ta tingimusi. "Kui siia staadionile vastutuult sõita, siis märga ja rasket lund tuiskab näkku ja ei ole üldse meeldiv olla. Pidi enda näo igatepidi sisse pakkima, et nägu väga ära pekstud ei saaks."

Kuidas sellise ilmaga lasta on? "Eks ta on ebamugav jah. Sihik ja relva eesmine ots läheb seda lund täis. Põhiline tegevus enne lasketiiru on sihiku puhumine, et saaks midagigi läbi näha."

Tominga sõnul võtavad sellised olud hasarti maha. "Pead maadlema muude faktoritega, mitte sellega, et võistlusrajal kõik maksimaalselt välja anda. Tuled lasketiiru ja sa ei tea, mis seisus on sihik, mis tuuleolud on - mõtted on kohati mujal," lausus ta.

Kuna tegemist on aga Oberhofiga, siis see on isegi harjumuspärane. "Pigem oli eelmine aasta väga suur erand, kui oli ilus talvine võistlus. Aga üldiselt on siin alati kas paduvihm või vahelduva eduga tuisk, torm ja vihm," lausus Tomingas.

Oberhofi MK-etapil on reedel kavas meeste ja naiste sprint, laupäeval segateatesõit ja paarissegateatesõit ning pühapäeval meeste ja naiste jälitussõidud. Otseülekandeid saab jälgida ERR-i kanalite vahendusel.

