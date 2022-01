Djokovicil ilmnes viisaprobleem, serblane ootab oma saatust lennujaamas

Austraalia lahtistel osaleda sooviv serblane on esinenud vaktsiinivastaste sõnavõttudega ega ole avaldanud, kas ta ise on vaktsineeritud või mitte. Turniiril osalemiseks peab mängija olema tunnustatud vaktsiiniga vaktsineeritud ja teisipäeval teatas Djokovic, et on saanud meditsiinilise erandi.

Dubaist Melbourne'i lennanud serblane jäi siiski piirile kinni, kuna ilmnes, et tema viisa ei toeta meditsiinilisi erandeid. Piirivalve küsis Victoria osariigi valitsuselt luba mängija riiki sisenemise kohta, mida aga ei antud.

"Föderaalvalitsus küsis, kas me toetame Novak Djokovici viisataotlust Austraaliasse sisenemiseks," lausus Victoria osariigi spordiminister Jaala Pulford. "Me ei paku Novak Djokovicile üksikisiku viisat, et et ta saaks osaleda 2022. aasta Austraalia lahtistel."

"Oleme alati olnud ühemõttelised kahes punktis: viisade heakskiitmine on föderaalvalitsuse pädevuses ja meditsiinilised erandid on arstide asi."

Hetkel ei ole kindel, kas föderaalvalitsus lubab Djokovici riiki või mitte. Austraalia piirivalve ei ole olukorda kommenteerinud.

Veidi aega enne Djokovici lennuki maandumist sõnas Austraalia peaminister Scott Morrison küll, et serblasele ei kohaldata mingeid erireegleid. "Soovime, et ta tõestaks ja põhjendaks, miks ta sai meditsiinilise erandi. Kui tema põhjendus on puudulik, siis sellisel juhul ei kohelda teda teistmoodi ning ta saadetakse esimese lennuga tagasi koju," oli Morrisoni sõnum.

Djokovici isa Srdjan on teatanud Serbia meediale, et hetkel ootab tema poeg ühes lennujaama ruumis relvastatud valve all üksi otsust, kas tal lubatakse riiki siseneda või mitte.

Austraalia lahtised meistrivõistlused algavad 17. jaanuaril. Kohalik tennise suurkuju Rod Laver on hoiatanud, et kui Djokovic saab ka turniirile mängima, võib publik olla tema suhtes vaenulik. "Asi võib minna inetuks," lausus Laver agentuurile News Corp. "Ma arvan, et Victoria osariigi inimesed mõtlevad, et "jah, meile meeldiks näha teda mängimas ja võistlemas, aga samal ajal on õige viis ja vale viis."