Eesti koondise vaatevälja kuuluv Järvelaid liitus Nõmme Kaljuga

Nõmme Unitedi noortesüsteemist sirgunud Järvelaid mängis Tallinna FC Floras ja laenulepingu alusel pool aastat ka Tartu JK Tammekas.

Poolteist aastat tagasi liitus Järvelaid Taani klubiga Vendsyssel, kust liikus mullu suve lõpus Norra võistkonda Sogndali. Nüüd sõlmis ta Kaljuga kahe aasta pikkuse lepingu, andis klubi teada.

"Nagu varasemalt on seda teinud mitmed teised koondislased, siis pärast mitut aastat välismaal tulen tagasi Eestisse tugevama ja näljasemana kui varem, et siin uuesti oma karjäär üles ehitada," kommenteeris Järvelaid Kaljuga liitumist.

"Olles ise Nõmme poiss on meeldiv näha Kaljus palju positiivseid muudatusi ja olen uue hooaja osas väga põnevil."

Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbeiter väljendas uue liituja üle heameelt: "Järvelaid annab meile äärel väga palju mobiilsust juurde ja seda mõlemas suunas. Henri on ennast eelnevalt Eestis tõestanud kui tippmängija, kellel on suur potensiaal jõuda suurematele väljakutele."

Nõmme Kalju uus peatreener Eddie Cardoso lisas: "Mul on väga hea meel, et Henri meiega liitus. Mulle meeldib tema energia ja pühendumus väljakul, ta on noor, kuid kogemustega mängija, kes annab meie meeskonnale väga palju juurde."

Järvelaid mängis 2020. aastal Eesti täiskasvanute koondises neli mängu. Lisaks on ta eelistanud kõikvõimalikke noortekoondiseid.