Mourinho meelitas Arsenali poolkaitsja Itaaliasse

Jose Mourinho juhendatav AS Roma toob laenulepingu alusel klubisse Londoni Arsenali poolkaitsja Ainsley Maitland-Nilesi.

Maitland-Niles pole viimase kahe aasta jooksul Arsenali eest palju mänguaega saanud ning AS Roma on valmis inglase laenulepingu alusel Itaaliasse tooma. BBC Sporti kohaselt on osapooled jõudnud kokkuleppele ja laenuleping kehtib kuni eesoleva suveni.

24-aastane poolkaitsja debüteeris Arsenali eest 2014. aastal ja on viiel korral esindanud ka Inglismaa rahvuskoondist. Sel hooajal on inglane mänginud Arsenali eest 11-s kohtumises, kuid on alustanud algkoosseisus kõigest kahel korral.

Suve lõpus tundis Maitland-Nilesi vastu huvi Everton, kuid tookord ei lubanud Arsenal mängijal klubi vahetada. Ebaõnnestunud ülemineku järel kirjutas Maitland-Niles ühismeedias, et soovib minna klubisse, kus tal oleks võimalik mänguaega saada.