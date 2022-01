Kristin Kuuba oli Taanis võidukas

Skovshoved oli kodusaalis vastamisi tabeli punase laterna Grevega ja võitis kohtumise koondtulemusega 8:1. Kristin Kuuba alistas naiste üksikmängus tšehhitari Sabina Milova 2:0 (21:13, 21:9).

Greve võistkonna ainukene võit tuli meeste paarismängus, kui Jonas Kudsk ja Jiri Kral alistasid Joel Eipe ja Axel Henrik Parkhöi 2:1 (21:17, 18:21, 21:19).

Võidule vaatamata on Skovshoved kümnest klubist koosnevas liigas 48 punktiga endiselt teisel kohal, liidril Vendsysselil on kaks punkti rohkem. Järgmises põhiturniiri voorus mängib Skovshoved võõrsil Solrud Strandiga, kes on liigatabelis 40 punktiga kuuendal kohal.