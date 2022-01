Itaalia koondislane on siirdumas MLS-i

Tuntud jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul liitub Insigne Kanada klubiga eesoleval suvel, kui ründaja leping praeguse koduklubiga lõppeb.

Itaalia meedia andmetel sõlmib Insigne Torontoga viie ja poole aasta pikkuse lepingu ning itaallase aastapalgaks on 10,7 miljonit eurot. Samuti on Insignel võimalik erinevate boonustega teenida kuni 4,7 miljonit eurot.

30-aastane Insigne debüteeris Napoli eest 2011. aastal ja Itaalia koondise eest 2012. aastal. Eelmisel suvel võitis Insigne Itaalia koondisega Euroopa meistrivõistlused.

Lorenzo Insigne from Napoli to Toronto FC, here we go and confirmed! Deal fully agreed, Lorenzo has accepted Toronto bid and he's joining as free agent in July. #TorontoFC @SkySport



Deal to be signed within this week, as per @DiMarzio. Five-and-half year contract confirmed. pic.twitter.com/jUXbDouQF8