NHL: Tiitlikaitsja Tampa Bay teenis kindla võidu

Tšehhi koondislane Ondrej Palat viskas Tampa Bay eest kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Lisaks Palatile viskasid värava ka Perry Corey, Brayden Point, Pierre-Edouard Bellemare ja Alex Killorn.

Tampa Bay on kogunud 49 punkti ja hoiab idakonverentsis esikohta, teisel kohal paiknev Florida Panthers on pidanud kaks mängu vähem ja on liidrist kõigest punkti kaugusel.

Florida Panthers teenis neljanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati Calgary Flames 6:2. Võitjate poolel viskas Patric Hornqvist kaks väravat, Brandon Montour andis kolm väravasöötu ja väravavaht Sergei Bobrovski tegi 47 tõrjet.

Läänekonverentsis läksid vastamisi esimesel kohal olev Vegas Golden Knights ja teisel kohal paiknev Nashville Predators. Nashville võitis kohtumise 3:2, Filip Forsberg viskas võitjate eest kaks väravat.

Tulemused:

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2:7

Boston Bruins - New Jersey Devils 5:3

Florida Panthers - Calgary Flames 6:2

Detroit Red Wings - San Jose Sharks 6:2

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 3:4

Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 1:3

Vegas Golden Knights - Nashville Predators 2:3

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 4:1