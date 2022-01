LeBron Jamesi 31 punkti tõi Lakersile kolmanda järjestikuse võidu

Võitjate parimana viskas LeBron James 31 punkti, haaras viis lauapalli ja andis viis korvisöötu. Malik Monk lisas 24 punkti ning nii Russell Westbrooki kui Talen Horton-Tuckeri arvele jäi 19 punkti. Sacramento eest viskas De'Aaron Fox 30 punkti, Buddy Hield tabas 13-st kaugviskest seitse ja kogus 26 punkti.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Lakers (20-19) hoiab läänekonverentsis seitsmendat kohta, Kings (16-23) paikneb 10. kohal.

Suurepärases hoos Memphis Grizzlies võttis kuuenda järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati Cleveland Cavaliers 110:106. Taas oli võimsas hoos Ja Morant, kes viskas 26 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu. Kaotajate poolel säras Darius Garland, kes tõi üleplatsimehena 27 punkti ja andis 10 korvisöötu.

25+ PTS in FIVE-straight @JaMorant records 26 PTS, 5 REB and 6 AST to propel the @memgrizz to their sixth-straight win! pic.twitter.com/irWaQof3NT