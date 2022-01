EM-finaalis mänginud kaitsja on liitumas Inglismaa eelviimase tiimiga

Valitsev Hispaania jalgpallimeister ning Inglismaa koondislane Kieran Trippier on Suurbritannia meedia teatel liitumas Newcastle Unitediga.

31-aastane paremkaitsja on viimased kolm hooaega mänginud Madridi Atleticos, kellega krooniti mullu kevadel ka Hispaania meistriks. Varem esindas Trippier aastatel 2015-19 Tottenhami ja aitas tiimil jõuda Meistrite liiga finaali, aastatel 2011-15 kuulus ta Burnley ridadesse.

Trippieri ostis Burnleysse klubi toonane peatreener Eddie Howe, kes nüüd juhendab Newcastle Unitedit. BBC sõnul on Newcastle ja Atletico leppinud kokku 12 miljoni naela (14,4 miljoni euro) suuruses üleminekusummas, Trippierist saab Newcastle'i esimene ost uute, Saudi Araabia omanike käe all.

Trippier käis Atletico eest väljakul 83 ametlikus kohtumises, Inglismaa koondist on ta esindanud 35 mängus, kaasa arvatud suvisel EM-il, kus inglased jõudsid finaali. Newcastle on Inglismaa kõrgliigas 19 kohtumisest suutnud võita vaid ühe ja on 11 punktiga eelviimasel kohal.