Henri Anier leidis uue koduklubi Taist

Eesti koondises 77 kohtumisega 17 väravat löönud Anier on Aasias mänginud varemgi, kui lõi 2019. aastal Lõuna-Korea klubis Suwon 21 mänguga neli väravat.

Viimased poolteist aastat mängis Anier Paide Linnameeskonna eest, lõi 42 liigamatšis kokku 36 väravat ja aitas klubil Eesti meistrivõistlustel võita hõbe- ja pronksmedali.

Anieri klubikarjäär on olnud kirju: lisaks Suwonile, Paidele ja kasvatajaklubile Flora on ta pallinud veel Norras, Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes ja Hollandis. Koondise eest tegi 31-aastane ründaja debüüdi 2011. aastal.

Bangkoki klubi Muangthong United on Tai meistriks kroonitud neljal korral, viimati aastal 2016. Eelmisel hooajal saavutati 16 meeskonna konkurentsis seitsmes koht, praegu on tiim 15 vooru järel kuuendal kohal. Aasia Meistrite liigas on Muangthong korra jõudnud 16 parema sekka, paremini on läinud Aasia tähtsuselt teisel turniiril ehk AFC karikavõistlustel, kus 2010 jõuti poolfinaali ning aasta hiljem veerandfinaali.