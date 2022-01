Alev: vahe maailma eliidiga on oluliselt vähenenud

"Jäin pärast Lenzerheide MK-etappi haigeks, praegu olen üritanud tervist säästa," rääkis Alev ERR-ile, miks ta otsustas teisipäevasel Tour de Ski viimasel etapil starti mitte minna. "Esmaspäeval oli üks olulisemaid sõite tuuril, 15 km klassikat ühisstardist, eesmärgid olid kõrged, aga enesetunne oli kehv ja ka suusad olid allapoole arvestust. Ei saanud midagi klappima ja tulemus oli ka vastav. See oli selge märk, et tuleb kehale puhkust anda."

"Lenzerheide 15 km klassikat oli sama OM-distantsi järel minu hooaja number kaks sõit ja tegelikult on plaan väga hästi toiminud. Seal oli mul elu parim sõit, aga tehnilistel põhjustel tuli tagasilöök. Hoolimata sellest oli tulemus protokolli vääriline," rääkis Alev 29. detsembril toimunud etapi kohta.

Alev alustas Lenzerheide 15 km klassikasõitu suurepäraselt, kui oli esimeses vaheajapunktis päral paremuselt 16. ajaga. Paraku tuli tal katkise suusaklambri tõttu kaks korda suusk jalast ning lõpuks pidi eestlane piirduma 62. kohaga.

"Kurb, kõik nägid, mis sõiduga tegemist oli," tõdes Alev. "Pole kunagi varem maailma eliidiga võrreldes selliste kiirustega liikunud, aga kui lõpptulemus protokollis ei kajastu, ei maksa see mitte midagi. Vaheajad olid väga lootustandvad. Plaan Lenzerheides hästi sõita läks füüsilises plaanis ideaalselt."

"Praegu on vaja ravikuur läbi teha ja tervis korda saada, Eesti meistrivõistlustele pole plaanis minna: loodan, et [OM-ile] kvalifitseerumiseks piisab sellest, mis on juba olnud. Minu eesmärk ei ole lihtsalt olümpiamängudele kvalifitseeruda, see number üks sõit peab olema kindlasti number ühe sõidu vääriline. Lisareisimine sellele kaasa ei aita, on vaja hea treeningperiood saada ja valmistuda juba kuu aja pärast toimuvateks võistlusteks," sõnas Alev.

"Nüüd lendan tagasi Oslosse, olen kaks päeva seal, paneme treeneritega plaani paika ja siis lähen Norra mägedesse. See oli plaan juba hooaja algusest saadik," sõnas paari aasta eest Norras treenima hakanud Alev. "See aasta on tehtud mitte üks vaid kaks sammu edasi. Kui asjad klapivad, siis on võimalus maailma eliidi lähedal paiknevatega sportlastega võidu sõita. See vahe on oluliselt väiksem kui oli üle-eelmine ja eelmine aasta."