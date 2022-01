Mae laskesuusa MK-etapist: kahevõistlusega on kindlasti päris suur vahe

Vägevad teleekraanilt tuttavad sportlased võistlevad Tehvandi radadel ja lasketiirus 10.-13. märtsini. Kavas on sprindid, ühisstardist sõidud ja segateatesõidud.

Loodetavasti on koroona-olukord riigis selline, mis tõesti võimaldab publikul kohale minna ja tõelist MK-atmosfääri kogeda.

Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak Mae ütleb, et keskus on võistluseks põhimõtteliselt valmis.

"Suures osas on valmis, mõned iluvead on plaanis parandada. Lasketiiru kaitseseinad said uutele kohtadele," lausus ta Vikerraadio saatele "Spordipühapäev". "Need tööd on sisuliselt lõpetatad. Plaanis on veel vormistada ühe tunneli väljumine radadale. Nii nagu uuel tunnelil - et oleks ühtlane ja ilus vaade. Aga need on ilutööd - põhitööd on tehtud."

Kas tulevad ka lisatribüünid?

Jah, korraldaja planeerib ajutisi lisatribüüne kahe staadioni vahele. Ilmselt ka laskesuusastaadioni Tartu Maratoni poolsesse otsa. Ma saan aru, et piletimüük on suhteliselt hästi läinud. Kui tolle hetke piirangud lubavad, siis kindlasti on plaanis korraldajal panna ka lisatribüünid.

Mis on võimekus? Kui palju pealtvaatajaid on keskusel võimalik vastu võtta?

Suusaradadele mahub kindlasti päris palju. Suur staadion 3000, laskesuusastaadion ca 1000. Lisaks ajutised kohad ja külaliste telk. Suurusjärk staadioni lähedusse pea 6000.

Teie peaproov pidi olema Euroopa meistrivõistlused, aga see jäi siin ära. Kas oli midagi sellist, mida te ei saanud katsetada, aga oleks tarvis olnud ja mille puhul tuleb nüüd loota, et kõik läheb hästi?

Põhimõtteliselt väga hull vist ei ole. Ma arvan, et suuri võistlusi on olnud ja kuna võistlus on märtsis, siis ilmselt ka valgustus päris kottpimedas testimist ei taha. Kahevõistluse ajal saime rajavalgustuse ära proovida. Tele jäi rahule. Ega siin väga palju uudiseid ei ole. Pigem lihtsalt korraldajatel jäi üks aasta vahele, et kõik asjad sünkroonis ja hästi hakkama saaks. Aga oli ju aasta lõpus Balti karikas. Nii et korraldajal on ka sellest hooajast kogemus käes. Mis puudutab sisulist võistlust - seal on kogemus olemas. Mis jääb publikualadesse ja muu melu - see oleks olnud EM hea katsetamiskoht.

Laskesuusatamine nõuab võistlejatele erineva pikkusega ringe. Mis teil on tarvis ette valmistada ja kui suur väljakutse see on?

Eks suvel ja sügisel tundus see suur väljakutse, aga talv tuli õnneks Eestimaale varakult. Vajaminevad võistlusringid on meil kunstlumega kaetud ja on ka väike reserv kunstlumel olemas. Selle koha pealt võime praegu julgelt vastu vaadata ja lisaks konteiner, millega saab vajadusel radasid parandada. Keskuse poolt on suusarajad ja tiir - kõik on üle käidud ja mis töös, seal juhtub. Meie poolt on valmisolek kiirelt reageerida juhul, kui on viimase hetke asju. Paralleelselt on tulemas kaks teleülekannet: ERR teeb rahvusvahelist telepilti ja ka Saksa poole pealt on tulemas sama mahukas meeskond nende oma sportlasi kajastama. Siin on juba tehnilised pooled, kuidas suudame elektrivarustuse vajalikul tasemel tagada. Kulissidetagused toimetamised: piisavalt ruumi, logistika, kõikvõimalikud interneti- ja kaabliühendused. Need on asjad, mida enne ei ole siin tehtud.

Kui teistsugune on laskesuusatamise MK-etapi mastaap näiteks kahevõistluse MK-etapiga?

Kahevõistlusega on kindlasti päris suur vahe. Osalevate riikide arv on oluliselt suurem. Võistlus on neljal päeval ja see nõuab korraldajatelt pikemat kohalolekut, suuremat pingutust. Riikide arvust tulenevalt - me võime mõelda, et meie keskus on uhke ja suur, siis tänase päeva info on see, et ainuüksi võistkondade hoolderuume ja ka korraldajatele pluss kõik võimalikud suusafirmad - ajutiselt tuleb kuni 40 ehituskonteinerit või soojakut juurde tuua, et sportlikud vajadused rahuldada. Kindlasti on suur erinevus ka pealtvaatajate hulgas. Mõlemad on rahvusvahelise telepildiga võistlused. See, mis siit maailma läheb - teleülekande poole pealt on suhteliselt sarnased. Vähemate inimestega hakkama ei saa.

Aga kokkuvõtvalt võib öelda, et see on kõige keerulisem võistlus, mida Tehvandi keskus on kunagi läbi viinud.

Peaks küsima korraldajate käest. Juunioride maailmameistrivõistlused nii laskesuusas, kui ka murdmaasuusatamises, suusahüpetes, kahevõistluses, mis olid nädalaajased võistlused - küll lähema publikuga -, aga sportliku poole pealt on analoogseid asju enne ka olnud. Aga arvestades hooaega ja huvi, mis on tänasel päeval Eestis laskesuusa vastu ja esmakordne üritus - kindlasti üks suuremaid.