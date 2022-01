Monaco palkas uueks peatreeneriks belglase Philippe Clementi

Prantsusmaa jalgpalliklubi AS Monaco andis oma kodulehe vahendusel teada, et nende uueks peatreeneriks on Philippe Clement, kellega sõlmiti leping kolmeks hooajaks.

Clement on võitnud järjestikku kolm Belgia kõrgliiga tiitlit, esmalt Genki ja siis Club Brugge eesotsas. 47-aastase belglase jaoks on Monaco esimene klubi, mida ta hakkab väljaspool koduriigipiire juhendama.

"Meil on hea meel Philippe Clementi saabumise üle AS Monacosse. Ta on tõestanud oma oskust tuua noortest ja andekadest meeskondadest välja parima, saavutades samal ajal häid tulemusi. See teeb temast inimese, kellega proovime oma eesmärke täita ja tuua AS Monaco tagasi Prantsusmaa jalgpalli tippklassi ja olla tasemel ka Euroopas," ütles kodulehe vahendusel Monaco tegevjuht Oleg Petrov.