United sai Rangnicki käe all esimese kaotuse

Wolverhamptoni värava lõi 82. minutil Joao Moutinho, andes Wolvesile Old Traffordil toimund mängus teenitud võidu ja lõpetades Unitedi ajutise peatreeneri Ralf Rangnicki kaotusteta seeria.

Manchester Unitedi eest oli väljakul viimati kaks aastat tagasi algkoosseisu nimetatud Phil Jones, kes on kimpus olnud vigastustega.

Unitedil oli mängu jooksul mitu võimalust, et kohtumist juhtima minna: 67. minutil tabas Bruno Fernandes latti ning järgmisel minutil lõi Cristiano Ronaldo palli küll väravasse, kuid suluseisu tõttu värav ei lugenud.

"Me ei mänginud individuaalselt ega kollektiivselt üldse hästi. Esimesel poolajal oli meil suuri probleeme, et vastaseid oma väravast eemal hoida," ütles Rangnick.

"Mäng näitas, et meil on veel palju tööd teha. Meil tegime liiga palju vigu. Ma ei taha rääkida mängijate individuaalsetest esitustest, sest see on kogu meeskonna probleem," lisas ta.

United on liigatabelis 31 punktiga seitsmendal kohal, jäädes liidrist Manchester Cityst maha juba 22 punktiga. Wolves tõusis 28 punktiga kaheksandaks.