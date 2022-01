Ränkel: ma võtaks küll pakkumise murdmaasuusatajana olümpiale minna vastu

Kuu aega enne Pekingi taliolümpiamängude algust on veel ebaselge, millise koosseisu Eesti murdmaasuusatamise koondis välja saab panna. Praegu on naistele ette nähtud neli ja meestele kolm olümpiakohta, seega poleks meeste teatenelikut võimalik starti saata.

Koondise peatreener Jaanus Teppan ütleb aga, et ajaloolisele kogemusele tuginedes on lootust kohti pigem juurde saada. Praegu tundubki Eesti teateneliku olümpiale pääsemine meeste murdmaasuusatamises isegi tõenäolisem kui meeste laskesuusatamises.

Eelmise nädala neljapäeval toimunud murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel oli meeste kümne kilomeetri vabatehnikasõidus parim laskesuusataja Raido Ränkel.

Kas Ränkel kaaluks olümpial murdmaakvartetis sõitmist, kui koondise peatreener talle sellise ettepaneku teeks?

"Seesama olümpia on mu eesmärk olnud. Ma küll loodaks sinna laskesuusatajana saada, aga ütleme nii, et meil on päris keeruliseks see olukord seal läinud. Peame meestega kõva tööd tegema, et üldse laskesuusatajatena neli meest olümpiale saaks. Aga ma võtaks selle pakkumise Jaanuselt vastu küll," sõnas Ränkel.

"Raido näitas, et tal on sisu, aga lihtsam oleks, kui ta võidab kahe nädala pärast Eesti meistrivõistlused. Statuut on põhimõtteliselt jah, et võitjad sõidavad olümpiale ja ülejäänud kohad täidetakse maailma karika tulemuste põhjal," ütles koondise peatreener Teppan.

Paraku ei saa Ränkel 15. ja 16. jaanuaril toimuvatel katsevõistlustel kaasa teha, kuna samal ajal tuleb aidata laskesuusatamise koondist Ruhpoldingu MK-etapil, kus samuti olümpiakohad mängus.

Kui naistel on neli pääset olemas, siis küsimus on, kes need täidab. Näiteks Johanna Udrase ja Aveli Uustalu seisund tekitab muret. Eelmise talve alguses Eesti esinumbriks tõusnud Uustalu kaotas eelmisel nädalal peetud viie kilomeetri vabatehnikasõidus Eesti meistrile Keidy Kaasikule minutiga.

"Aveli puhul ongi see, et ta on maadelnud igasugu erinevate tervisehädadega siin hooaja alguses. Ma lootsin väga, et tal on need üle läinud. Samas jälle on aega veel paranemiseks," tõdes Teppan.

Tuleva nädala lõpus sõidetakse Otepääl vabatehnikasprinti ning võisteldakse eraldistardist klassikasõitudes.