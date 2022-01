Kläbo jätkab võidukalt ja läheb viimasele päevale vastu kindla liidrina

See oli Kläbo neljas võit selle hooaja Tour de Skil. Teiseks tuli soomlane Iivo Niskanen (+20,8) ning kolmas oli venelane Aleksei Tšervotkin (+23,7).

Esikolmikule järgnesid venelased Deniss Spitsov (+24,0) ja Aleksandr Bolšunov (+27,9) ning norralane Didrik Tönseth (+40,1).

Ainsa eestlasena rajal käinud Alvar Johannes Alev sai 58. koha (+5.32,3).

Üldarvestuses on Kläbo edu teisel kohal oleva Bolšunovi ees juba kaks minutit. Kolmandale kohale tõusis Niskanen (+2.49) ning neljas on norralane Erik Valnes (+3.04).

Tour de Ski lõpeb teisipäeval 10 km ühisstardist vabatehnikasõiduga, mille lõpetab traditsiooniline lõputõus.