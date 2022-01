Flora peab hooajaeelsed kohtumised Taani ja Norra tippklubidega

Flora esindusmeeskonna esimene mäng peetakse 29. jaanuaril Taani tippklubi FC Kopenhaageni vastu, kirjutab Flora oma kodulehel.

30. jaanuaril ning 4. veebruaril kohtutakse jalgpalli Taliturniiril Narva Transi ja Paide Linnameeskonnaga. Pärast koduseid mänge võõrustatakse 8. veebruaril lätlaste Riia FS Metta meeskonda.

Neli päeva pärast lätlastega mängimist kohtutakse Rootsis IK Siriuse klubiga, kellega mängiti ka eelmisel aastal ning jäädi 1:1 viiki. 18. veebruaril kohtutakse Norra viienda koha klubi Rosenborgiga.

25. veebruaril minnakse enne liigahooaja algust Sportland Arenal vastamisi Tallinna Levadiaga, kellega selgitatakse välja Superkarika omanik.

Flora hooajaeelsete mängude graafik:

29. jaanuar kell 13:00: FC Copenhagen vs FC Flora (sõpruskohtumine)

30. jaanuar kell 16:30: JK Narva Trans vs FC Flora/FC Flora U21 (Taliturniir)

4. veebruar kell 18:30: FC Flora vs Paide Linnameeskond (Taliturniir)

8. veebruar kell 15:00: FC Flora vs Riia FS Metta (sõpruskohtumine)

12. veebruar kell 13:00: Uppsala IK Sirius vs FC Flora (sõpruskohtumine)

18. veebruar kell 13:00: Rosenborg BK vs FC Flora (Sõpruskohtumine)

25. veebruar kell 19:00: Tallinna FCI Levadia vs FC Flora (Eesti Superkarikas)