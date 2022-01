Neprjajeva võttis taas võidu ja jätkab üldliidrina

Neprjajeva edestas 3,7 sekundiga norralanna Heidi Wengi, kolmanda koha sai soomlanna Krista Pärmäkoski, jäädes võitjale alla 4,8 sekundiga.

Esikolmikule järgnesid rootslanna Ebba Andersson (+7,5), sakslanna Katharina Hennig (+10,9) ja austerlanna Teresa Stadlober (+14,3).

Üldarvestuses on Neprjajeva edu Anderssoni ees minut ja 12 sekundit, kolmandal kohal on soomlanna Kerttu Niskanen (+1.19), neljas on Pärmäkoski (+1.21) ja viies Weng (+1.40).

Tour de Ski lõpeb teisipäeval Val di Fiemmes 10 km ühisstardist vabatehnikasõiduga, mille lõpetab traditsiooniline lõputõus.