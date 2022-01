Jalavigastuse küüsis USA uisutäht jääb Pekingi olümpialt kõrvale

23-aastane Tennell pole sel hooajal jalavigastuse tõttu üldse võistelda saanud, ameeriklanna on pidanud kõikidest plaanis olnud võistlustest loobuma. Nüüd teatas ta sotsiaalmeedias, et jääb kõrvale ka USA meistrivõistlustest ning seega ka Pekingi olümpiast.

"Ma ei oska seda sõnadesse panna, mida ma praegu tunnen. See teeb haiget. Mulle ei meeldi alla anda, kui olukord keeruliseks kisub, aga aeg pole mu sõber olnud ja nüüd on aeg otsa saanud," kirjutas Tennell. "Viimase poole aasta jooksul oleme püüdnud aru saada, mis mu jalal täpselt viga on. Olen külastanud erinevaid arste üle kogu riigi. Olen vahetanud uisusaapaid, lootes niimoodi valu vähendada. Olen proovinud erinevaid ravimeetodeid, osad neist aitasid pisut, osad ei aidanud üldse. Kui suvest sai sügis ja sügisest talv, keeldusin alla andmast. Mõtlesin, et kui edasi pingutan, saan ükskord valust võitu."

"Kuigi olen andnud endast kõik, et USA meistrivõistlusteks valmis olla, pean enda keha kuulama ja leppima sellega, et ma ei saa sealt võistelda," jätkas ta. "Jätkan tööd selle nimel, et terveks saada ja soovin kõikidele edu. Ja elan kõvasti kaasa kogu USA koondisele, kes Pekingisse sõidavad."

Kuigi Tennellil oleks võimalik ka USA meistrivõistlustel osalemata Pekingisse pääseda – selleks peaks ta USA alaliidult kohta taotlema –, kinnitas tema treener Tom Zakrajsek USA meediale, et hoolealune ei hakka seda tegema. "Pole mõtet võistelda, kui ta pole saanud korralikult treenidagi," selgitas Zakrajsek.

Tennell tuli esimest korda USA meistriks 2018. aastal ja tagas siis koha PyeongChangi olümpiakoondises. Teise tiitli võitis ta mullu. Viimane ameeriklanna, kes USA meistrivõistlustel enda tiitlit kaitsma ei läinud, oli Sasha Cohen 2007. aastal.

Tänavuse USA meistrivõistlused peetakse 4.-9. jaanuarini Nashville'is.