Käsipallitalendid kogunevad koondiselaagrisse

Aasta algus on tavapäraselt käsipallikoondistele kiire aeg, Eesti rahvusmeeskond saab sel korral pühenduda treenimisele. Esmaspäeval kogunevad Tallinnas 19 noormängijat ehk põhikoondise lähim reserv, et nelja päeva jooksul Thomas Sivertssoni ja Martin Noodla käe all mängutarkust koguda.