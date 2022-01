Teder ja Washington State said NCAA valitsevalt meistrilt hooaja suurima kaotuse

Algviisikus väljakule pääsenud Teder viskas 28 mänguminutiga seitse punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), hankis kolm lauapalli, andis sama palju resultatiivseid sööte ja tegi ka ühe pallikaotuse, vahendab Korvpall24.ee.

Tederist rohkem punkte viskasid Washington State'i poolel vaid õed Charlisse ja Krystal Leger-Walker, kes kogusid vastavalt 15 ja 12 silma.

Washington State'ile oli see üheksa võidu kõrvale neljandaks kaotuseks, Pac-12 konverentsis on neil üks võit ja üks kaotus. USA uudisteagentuuri Associated Pressi poolt koostatavas pingereas hetkel teisel kohal paiknev Stanford on sel hooajal kogunud üheksa võitu ja kolm kaotust.

