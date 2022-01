Margus Hundi koduklubi sai teise võidu järjest

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL alistas Margus Hundi koduklubi Chicago Bears kodupubliku ees 29:3 New York Giantsi.

Bears võitis avaveerandi 14:0, teise 8:3 ja kolmanda 7:0. David Montgomery tegi kaks touchdown'i, neist esimese juba siis, kui mäng oli kestnud alles 18 sekundit. Lisaks sai touchdown'i kirja Darnell Mooney.

Hunt läks võidumängus statistikasse kirja, kui murdis kahel korral maha vastase pallikandja.

Bearsile oli see teine järjestikune võit, ühtekokku on sel hooajal 16 mängust saadud kuus võitu, mis annab neile NFC konverentsis 12. koha. Viienda kohtumise järjest kaotanud Giants on NFC konverentsis 15.

Tulemused:

Tennessee – Miami 34:3

Chicago – NY Giants 29:3

Cincinnati – Kansas City 34:31

Washington – Philadelphia 16:20

NY Jets – Tampa Bay 24:28

New England – Jacksonville 50:10

Indianapolis – Las Vegas 20:23

Buffalo – Atlanta 29:15

Baltimore – LA Rams 19:20

San Francisco – Houston 23:7

LA Chargers – Denver 34:13

Seattle – Detroit 51:29

New Orleans – Carolina 18:10

Dallas – Arizona 22:25

Green Bay – Minnesota 37:10