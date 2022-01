Käit auhinnatud tabamusest: see oli mulle ka emotsionaalselt tähtis värav

"Belgia on ikkagi maailma esimene ja teisel minutil nii kiire värav lüüa - see oli emotsionaalselt väga tähtis värav mulle ka," lausus Käit intervjuus ERR-ile.

Tõsiselt pretendeeris tiitlile ka tema Balti turniiril Lätile löödud tabamus. "Väga palju on küsitud, kumba ma ise eelistan. Läti oli võib-olla tehniliselt vähe parem, aga Belgia on maailma esimene ja ise eelistasin Belgiat. See oli minu valik."

Oma esimese Hõbepalli teenis Käit 2017. aastal Küprosele löödud värava eest. Neid kõrvutades langeb eelistus varasemale tabamusele. "Esimene Hõbepall jääb rohkem meelde. Kasti joonelt vasaku jalaga on kindlasti raskem kui see, mis on Belgia vastu. Okei, nad on maailma esimesed, aga Küprosele ikkagi üleminutite värav ja kasti tagant vasaku jalaga volley - see on ilusam," lausus Käit.

Mängu ajal pole Käidu sõnul värava ilu tähtis. "Mängu ajal sellele ei mõtle, kas ta oli ilus või kui ilus. Pigem see, et aidata võistkonda. Kolmest kaks tulid Balti turniiri mängus - seal oli kindlasti võitu vaja, et lõpuks Balti turniiri võit koju tuua," sõnas hetkel klubita mängumees.

Kus lähiajal karjäär jätkub, Käit ise veel ei tea. "Nagu uudistes on kirjas, otsin uut klubi. Just üleminekuaken algas - eks ole näha, mis toob. Huvi on, pakkumisi ka, aga eri põhjustel ei ole ise rahul olnud. Otsime veel seda õiget," kommenteeris ta.

Kui koondiseaasta tõi suhteliselt palju tabamusi, siis 2022. aastalt ootab Käit paremaid esitusi ka kaitses. "See aasta on tõesti palju väravaid. Olen ka ise mõelnud, et võime praegu ükskõik, kellele lüüa," lausus Käit. "Ründepool toimib, aga kaitses tuleb juurde panna, et ei laseks nii palju väravaid. Kui väravad on löödud, siis tagant null hoides saame mängu võita. Ründefaasis oleme teinud head tööd."