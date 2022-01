Tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor lõpetas sportlaskarjääri

Eesti tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor otsustas lõppenud aastal sportlaskarjääri lõpetada. 400 meetri tõkkejooksu Eesti kõigi aegade edetabelis on 31-aastane Jagor Rasmus Mägi järel teisel kohal. Tema 2015. aastal joostud isiklik rekord on 49,37.

"Üldjuhul, kui sportlane karjääri lõpetab, siis on see kahest asjast tingitud: kas saab motivatsioon otsa või oled lihtsalt liiga katki. Aga katki ei minda ühe päeva või minutiga, see nõuab pikemat aega ja kui ollagi pikemat aega katki, siis see mõjub ka üleüldisele töönaudingule ja motivatsioonile," rääkis Jagor.

"Minu puhul võib-olla see protsess oligi mitte küll kiiresti liikuv, aga umbes kolm aastat ühtlast rada minekut. Lõpp on alati särtsakas ja minu puhul oli ka see umbes sekundiline valgustus, kus ma sain aru, et nüüd on kõik. Minu jaoks füüsiliselt see aeg ei olnudki väga keeruline. Sain kõiki kvaliteetseid treeninguid teha," lisas ta.

Kui palju sul endal kripeldama jääb ja kui palju sa tunned, et oleks võinud veel ära teha?

"Praegu ma väga ei tunnegi, et midagi suurt kripeldama jääks, sest kui ma mõtlen sellele, kust ma alustasin ja mis eesmärgid mul siis olid, olen ma need kordades üle teinud ja selle üle on mul väga hea meel. Aga kui mõelda, siis näiteks see, et olümpial jäi üks sajandik poolfinaalist puudu, siis seda oli väga raske alla neelata," tõdes Jagor.

Kas sinu sportlaskarjääris on mõni hetk, millele sa ikka ja jälle tagasi mõtled?

"Klassikaline vastus oleks see, kui oled mõne rekordi jooksnud või kõva koha saavutanud. Minul võtab aga spordi kokku kolm hetke. Esimesed kaks on võrdlemisi samad: kui ma 2015. aastal isikliku rekordi jooksin, siis see tunne, mis mul oli tagasirgel, et ma suudan veel kiiremini joosta," sõnas Jagor.

"Sama emotsioon valdas mind ka Londoni MM-il, kus ma kõhugripiga jooksin. Samamoodi viimased 100 kuni 200 meetrit, kus ma tundsin hoomamatut jõudu. Kolmas oleks see, kui ma 2016. aastal venna Erikuga Eesti meistrivõistlustel jooksin ja ta oma isiklikku rekordit taga ajas. Lõpusirgel kui me tulime, siis ma nägin, et ta saab sellega hakkama. Ma tahtsin talle veel seda jõudu anda ning venna kõrval viimased 100 meetrit joosta ja teda ergutada, oli soe tunne."

Jagor osales karjääri jooksul kolmedel Euroopa meistrivõistlustel ja kahtedel maailmameistrivõistlustel ning 2016. aastal Rio olümpial. Samal aastal sai ta Euroopa meistrivõistlustel Amsterdamis 13. koha. 2017. aastal pääses ta Londoni maailmameistrivõistlustel poolfinaali.

Kuula Juhan Kilumetsa täispikka intervjuud Jagoriga Vikerraadiost, mis on leitav artikli alguses.