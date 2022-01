Tuchel jättis Lukaku pärast meediale antud intervjuud algkoosseisust välja

Lukaku ütles mitu nädalat tagasi salvestatud, kuid neljapäeval avalikuks tulnud Itaalia meediale antud intervjuus, et ta ei ole rahul oma rolliga Chelseas. Ta lisas, et tahab lähiajal naasta Milano Interisse, kust ta lahkus eelmise aasta augustis.

Tuchel ütles peale intervjuu avalikuks tulemist, et Lukaku kommentaarid tõid klubile kaasa tähelepanu, mida nad ei vaja.

"Muidugi ei meeldi see [kommentaaride andmine] meile. See toob kaasa tähelepanu, mida me ei vaja ja mis meid sugugi ei aita. Kui mängijatel on midagi arutada, siis tuleks seda teha kinniste uste taga," ütles Tuchel.

Lukaku on pärast seda, kui ta suvel Chelseaga liitus, löönud 18 mänguga seitse väravat. Tal on olnud probleeme vigastuste ja tervisega.

Pärast arutelusid Tucheliga Lukaku rolli üle Chelseas, on ründaja vorm paranenud ning viimases kahes Premier League'i kohtumises on ta kirja saanud ka värava.

Chelsea on Inglismaa liigatabelis 42 punktiga teisel kohal, edestades ühe punktiga kolmandat kohta hoidvat Liverpooli.