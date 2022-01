Kanepi alustab hooaega noore rumeenlanna vastu

36-aastane Kanepi on varem 23-aastase rumeenlannaga kohtunud kahel korral ning mõlemas matšis jäi peale Kanepi. Viimati olid nad vastamisi 2020. aasta sügisel Istanbulis ITF-i turniiri poolfinaalis, kus Kanepi võitis 6:4, 6:2.

Eestlanna edu korral läheb ta teises ringis vastamisi tšehhitari Tereza Martincova (WTA 48.) ja serblanna Ana Konjuhi (WTA 67.) vahelise kohtumise võitjaga.

Kõrgeima asetusega alustab turniiri Naomi Osaka (WTA 13.) ning teise asetusega Simona Halep (WTA 20.).

Põhiturniiri mängudega alustatakse teisipäeval.

Main draw at the Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), where Naomi Osaka and Simona Halep are the top seeds.



Osaka opens against Alize Cornet, Halep against a qualifier.



